Brute pech voor Laurine van Riessen. De Nederlandse werd op de keirin meteen uitgeschakeld op de Olympische Spelen in Tokio.

Ze ging in haar kwartfinale hard onderuit toen ze een achterwiel raakte. Van Riessen bleef liggen en moest per brancard afgevoerd worden. Ze zou wel bij bewustzijn zijn en wordt momenteel onderzocht in het ziekenhuis.

