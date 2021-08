Model excuseert zich voor blote borsten in bijzijn van echtgenoot Britse prinses Eugenie

Brooksbank werd vrijdag door paparazzi al varend, zwemmend en nippend aan rosé in gezelschap van verscheidene modellen gefotografeerd voor de kust van Capri in Italië. Pelosini was een van die modellen en deed zelfs het bovenstukje van haar bikini uit. “Normaal ga ik nooit topless, maar mijn bikini was nat en daarom besloot ik hem uit te doen”, zo luidt haar ietwat bizarre verklaring in de Britse krant Daily Mail.

“Ik weet dat dit er niet goed uitzag voor Jack en zijn familie. Ik voelde me zelf rot toen ik de beelden zag van Jack, omringd door drie vrouwen. Vooral omdat zijn eigen vrouw er niet was”, zegt Pelosini. Volgens haar hebben veel mensen daarna overhaaste conclusies getrokken. “Het spijt me als ik prinses Eugenie en Jack zo in verlegenheid heb gebracht. Het was niet gepast dat ik daar topless was.”

Schoonmoeder moet ingrijpen

De ’partyfoto’s’ van Brooksbank werden door veel britse tabloids, waaronder Daily Mail en The Sun, gepubliceerd. Daarbij werd geïnsinueerd dat hij mogelijk ontrouw zou zijn aan zijn echtgenote. Eugenie was op het moment van de foto’s thuis in Engeland bij hun pasgeboren zoontje August.

Brooksbanks schoonmoeder Sarah Ferguson reageerde dinsdag al op de kwestie. Volgens Fergie deed Brooksbank gewoon zijn werk als ambassadeur voor het tequilamerk Casamigos en plaatsten de tabloids de foto’s volledig in een verkeerde context en is het verhaal verzonnen. “Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat verduidelijken in het belang van Jack”, aldus de hertogin van York.