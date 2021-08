VIDEO. Seizoen voorbij: ploegmakker van Youri Tielemans slachtoffer van brutale en onnodige tackle

Het seizoen van Wesley Fofana is al voorbij voor het goed en wel begonnen was. De verdediger van Leicester City brak in een oefenwedstrijd tegen Villarreal zijn kuitbeen.

Brute pech dus voor de ploegmakker van Youri Tielemans, Timothy Castagne en Dennis Praet. Op het moment dat middenvelder Niño een brutale tackle inzette, leidden de Foxes met 3-0. Onnodig dus, maar Fofana schreeuwde het meteen uit van de pijn. De Fransman werd met een brancard van het veld gedragen en naar het ziekenhuis gebracht.

Iets na middernacht bevestigde Fofana dat zijn kuitbeen gebroken was. “Hallo iedereen, ontzettend bedankt voor al jullie berichten. Het is een slechte dag, maar ik zit bij een uitmuntende club met een geweldige medische staf. Ik laat jullie iets weten zodra ik een definitieve diagnose heb, maar we weten nu al dat ik in ieder geval een gebroken kuitbeen heb. Ik zal snel en sterker terugkomen.”

Fofana kwam begin vorig seizoen voor 30 miljoen euro over van het Franse Saint-Étienne. In zijn eerste seizoen speelde de verdediger zichzelf meteen in de basis. Hij was er ook bij in de groepsfase van het EK voor beloften.