Cruciale cirkel, extra kaart en de Belgische specialiteit: wat je moet weten over de hockeyfinale

Het lijkt onze Red Lions vlot af te gaan. Wereldkampioen in 2018, Europees kampioen in 2019, en misschien hebben ze na vanmiddag ook een olympische titel achter hun naam. Of je nu een hockeyfan bent of niet: vandaag kijken ongetwijfeld veel Belgen naar de match van de waarheid. En dan wil je natuurlijk wel snappen wat er gebeurt. Want hoe zit dat nu in vredesnaam met die cirkels, strafcorners en groene kaarten? Alix Gerniers (28), aanvoerster van de Red Panthers - de Belgische hockeyploeg voor vrouwen - legt het uit.