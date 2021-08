Zij moeten het doen tegen Australië: dit zijn de sleutelspelers van de Red Lions in de olympische finale

Arthur Van Doren: 26, verdediger, Bloemendaal (Nl)

Fun fact: beste golfspeler van het team.

“Arthur wordt terecht beschouwd als de beste speler ter wereld. Vrijwel geen enkele spits kan hem in de problemen brengen. Hij ziet het spel sneller en beter dan wie ook, en hij straalt enorm veel rust uit. Met zijn lange bal van achteruit kan hij de aanvallers bereiken. Vroeger had België niet echt zo’n speler die vanuit de verdediging zoveel initiatief nam. Hierdoor moeten andere teams hun tactiek aanpassen.”

© BELGA

Alexander Hendrickx: 28, verdediger, Pinoké (Nl)

Fun fact: bruint heel snel, wat hij – tot jolijt van de andere Lions – heel belangrijk vindt.

“Geen enkele Belg heeft de jongste vier jaar zoveel vooruitgang geboekt. Door zo hard te werken aan zijn strafcorner is hij offensief het belangrijkste wapen geworden. Vroeger had hij nog wel eens de neiging om zich wat te laten gaan en wat kilootjes bij te komen, maar hij is nu uitgegroeid tot een gespierde knaap. Ook de defensieve fouten die ons vroeger wel eens een tegengoal kostten, heeft hij uit zijn spel gehaald.”

© BELGA

Loïck Luypaert: 29, verdediger, Braxgata

Fun fact: bijgenaamd ‘Pino’, naar een figuur uit de tv-klassieker Sesamstraat.

“Een stabiele kracht in de verdediging, die af en toe de zaken achteraan op orde stelt. Loïck heeft de voorbije vijf jaar niets aan kwaliteiten ingeboet. Hij beschikt over een goede lange bal van achteruit, maar ook Van Doren en Hendrickx kunnen dat.”

© BELGA

Vincent Vanasch: 33, doelman, Keulen (Dui)

Fun fact: met grote onderscheiding afgestudeerd als kinesist.

“Wie een toernooi wil winnen, heeft een uitstekende doelman nodig. Vanasch opereert al jaren op topniveau, getuige zijn vele onderscheidingen. Hij heeft altijd hard gewerkt aan zijn techniek en fysiek. We zullen hem ook nodig hebben tegen Australië, dat net als wij over een voortreffelijke sleep beschikt.”

© BELGA

Victor Wegnez: 25, middenvelder, Racing Brussel

Fun fact: groot hondenliefhebber, die voor zijn troeteldier Kiwi een Instagramaccount maakte.

“Victor kan met zijn explosiviteit in de eerste meters tegenstanders van zich afschudden, waardoor hij makkelijker een goede pass kan geven. Technisch is hij niet de meest verfijnde jongen, maar hij compenseert dat met zijn snelheid. Hij durft nog altijd wel eens wat te emotioneel reageren.”

© BELGA

Felix Denayer: 31, middenvelder, Dragons

Fun fact: grote fan van wijlen Kobe Bryant.

“Een van de steunpilaren. Samen met onder meer John-John Dohmen al sinds Peking 2008 bij het team, maar Felix’ impact is nog iets groter. In woord én in daad. Hij probeert altijd het team samen te houden en legt desnoods zijn hoofd voor de bal.”

© REUTERS

Tom Boon: 31, aanvaller, Léopold

Fun fact: Bijgenaamd ‘Sna’, naar het Brusselse ‘snaabuun’ (snijboon). Neef van voormalig bondsvoorzitter Marc Coudron.

“Als goalgetter is hij jarenlang een van de belangrijkste figuren van de Lions geweest, maar de jongste jaren wordt Tom vaak gehinderd door blessures. In Tokio is dat weer het geval. En Alexander heeft hem voorbijgestoken als eerste penaltynemer. Maar Tom blijft in staat om uit het niets te scoren.” (mv)