Verenigd Koninkrijk versoepelt regels voor reizigers uit meerdere Europese landen

Vanaf zondag 8 augustus om 5 uur Belgische tijd versoepelt het Verenigd Koninkrijk een reeks beperkingen op reizen naar Engeland, Schotland en Wales. Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië, Slovakije, Letland en Roemenië komen op de lijst met groene landen, waar een laag risico op coronabesmettingen is.

Volgens de BBC staan vanaf zondag 36 landen op de groene lijst. Daar stonden al onder meer Bulgarije, Malta, IJsland, de Portugese regio Madeira, Kroatië en Israël op. Die laatste twee landen staan wel op de “watch list” en dreigen oranje te worden.

Reizigers uit groene landen moeten voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk een passenger locator form invullen, een coronatest laten afnemen en al een bijkomende test in het VK boeken. Die test moet op of voor dag twee na aankomst in het Verenigd Koninkrijk afgenomen worden.

België blijft oranje

België blijft net als Nederland en Frankrijk naast tal van andere landen op de oranje lijst staan. Wel worden voor Frankrijk de strengere regels dan voor andere oranje landen afgeschaft vanaf 8 augustus.

Reizigers uit oranje landen moeten voor vertrek naar het Verenigd Koninkrijk een passenger locator form invullen, in de laatste drie dagen een coronatest laten afnemen, en bijkomende testen boeken. Die moeten op of voor dag twee en dag acht na aankomst in het VK afgenomen worden. Deze reizigers moeten ook tien dagen in quarantaine gaan. Wie al minstens twee weken volledig gevaccineerd is, en uit de EU (en enkele andere Europese landen zoals Noorwegen of Zwitserland) of de Verenigde Staten komt, hoeft niet in quarantaine te gaan of een test op dag acht af te leggen: een test op dag twee volstaat.

Eind juli maakte de Britse regering bekend dat volledig ingeënte reizigers uit landen met de kleurcode oranje (of “amber”) niet meer in zelfisolatie hoeven, maar voor Frankrijk gold die versoepeling vooralsnog niet. Dat was volgens de Franse autoriteiten “onbegrijpelijk en discriminerend”. Vanaf zondag hoeven ook volledig gevaccineerde Fransen niet langer in quarantaine te gaan in Engeland.

Het versoepelen van de reismaatregelen past bij het streven van de Britse regering om de economie meer ademruimte te geven. Schotland en Noord-Ierland zullen dezelfde veranderingen doorvoeren, Wales moet daarover nog een beslissing nemen.

Reizen uit rode landen duurder

Reizigers uit landen die op de rode lijst staan moeten bij aankomst in Engeland in quarantaine gaan in een hotel. De Britse regering verhoogt de prijzen voor die quarantaine: vandaag kost een elf dagen durende quarantaine 1.750 pond, vanaf 12 augustus wordt dan 2.285 pond (2.681 euro). De nieuwe prijzen reflecteren de kosten die gepaard gaan met een quarantaine beter, aldus de overheid volgens BBC. Georgië, Mexico, La Réunion en Mayotte vervoegen vanaf zondag de rode lijst, waar onder meer al Turkije en Tunesië op staan.