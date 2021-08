Opluchting voor Nafi Thiam: hertest van coach Roger Lespagnard is negatief

Geen Roger Lespagnard vandaag in het olympisch stadion om zijn poulain Nafi Thiam te ondersteunen tijdens de tweede dag van de zevenkamp. “Om medische redenen”, klonk de korte mededeling van Team Belgium. De coach van Thiam testte namelijk positief op corona en moest in quarantaine in afwachting van het resultaat van de hertest. Die bleek gelukkig negatief.