De hockeyers beginnen om 12 uur aan hun finale tegen Australië, om 14.30 uur staat de afsluitende 800 meter gepland voor Nafi Thiam in de zevenkamp.

Ons land kan vandaag twéé gouden medailles pakken op de Olympische Spelen in één dag: een absoluut unicum. Vandaag kan levens veranderen, niets zal erna nog hetzelfde zijn. Want olympisch goud, dat verweert nooit. “Qua impact, eer en glorie komt niets in de buurt.”