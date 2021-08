Vijf uur in bed, vijftien uur in het stadion: zo komt Nafi Thiam zeven disciplines in twee dagen door onder een loden Japanse zon

Elf keer springen, zes keer gooien en in totaal minder dan drie minuten lopen: Nafi Thiam (21) zal in Tokio nog geen acht minuten in de weer zijn op de piste, en toch beleeft ze een slopende tweedaagse. Terwijl de explosieve nummers pezen, gewrichten en spieren zwaar belasten, komt het erop aan om lichaam en geest zo veel mogelijk te ontspannen. Zonder muziek komt Thiam de dag niet door.