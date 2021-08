Peltse Hermien Peters eindigt zesde in A-finale op de K1 500m, Lize Broekx wordt vijfde in C-finale

Hermien Peters meldde zich als eerste Belgisch vrouw aan de start van een Olympische K1-finale. De 26-jarige kajakster uit de Neerpeltse Water Sport Club trok samen met haar clubgenote Lize Broekx naar Tokyo om als vierde snelste team van het WK 2019 te schitteren in de Olympische finale van de K2 500m. Hermien en Lize grepen nipt naast zo’n finaleticket, wonnen wel de B-finale. Uit die eervolle negende plaats puurde Hermien Peters de mentale kracht om verrassend sterk te presteren in de K1 500m. Hermien finishte daarin zesde, krijgt een Olympisch diploma en keert naar België terug als de meest succesvolle vrouwelijke kajakster ooit.

Het deelnemersveld dat in de K1 500m aan de start lag van deze medaillerace oogde indrukwekkend. Op Hermien en de Portugese Portela na waren de zes overige finalisten al aan hun tweede of derde medaillerace toe. De Nieuw-Zeelandse Lisa Carrington, sterkste kajakster op deze aardbol ooit, maakte in deze race hier zelfs jacht op een derde gouden plak, want deze week stond ze al na de finale van de K1 200m en de K2 500m op het hoogste trapje van het Olympisch erepodium. Geen verrassing dus dat Carrington opnieuw een forse gooi deed naar haar derde gouden medaille en als een pijl uit de boog uit de startblokken schoot. Hermien lag naast de meervoudige Olympische kampioene en probeerde met de grote favoriete mee te schuiven.

Daardoor kwam de Peltse halfweg als derde door, maar uiteindelijk moest een verwoed strijdende Hermien in de tweede wedstrijdhelft de rol lossen. Eerst snelde de Deense Jorgensen haar voorbij en in de slotmeters moest ze zich ook gewonnen geven voor de Hongaarse Kozak, reeds brons in de K2 en Zweedse Linnea Stensils, die ook al vijfde finishte in de Olympische finale van de K1 200m. Hermien sluit dus die Spelen af met een verrassende en puike zesde plaats in de K1 500m en een negende plaats in de K2 500m en kan dus op meer dan geslaagde Spelen terug blikken. .

Lize Broekx, de teamgenote van Hermien, finishte in haar C-finale vijfde , wat in de Olympische ranglijst staat voor een 21ste plaats op 41 deelneemsters.

De resultaten.

Seniores vrouwen.

K1 500m: A-finale: 1ste tot 8ste plaats

1. Lisa Carrington (NZl) 1:51.216

2. Tamara Csipes (Hon) 1:51.855

3. Emma Aastrand Jorgensen (Den) 1:52.773

4. Danuta Kozak (Hon) 1:53.414

5. Linnea Stensils (Zwe)

6. HERMIEN PETERS (BEL) 1:53.716

7. Teresa Portela (Por) 1:55.814

8. Alyce Wood (Aus) 1:27.251

C-Finale (17de tot 24ste plaats):

1. Anja Osterman (Slo) 1:55.01

2. Julie Hake (Dui) 1:55.638

3. Isabel Contreras (Spa) 1:55.728

4. Spela Ponomarenko Janic (Slo) 1:56.066

5. LIZE BROEKX (BEL) 1:56.842

6. Maryna Litvinchuk (WRu) 1:57.057

7. Manon Hostens (Fra) 1:58.133

8. Viktoria Schwarz (Oos) 1:59.475

Lize Broekx (Neerpelt WC) sluit deze Olympische Spelen in K1 met een 21ste plaats op 41 vertrekkers.