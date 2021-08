Heerse voetbalclubs strijden om beker

Op de terreinen in Heers (Raes van Heerslaan) speelt om 18.30 uur Heers VV gastheer voor Zwaluw Vechmaal en om 19.30 uur neemt EMBO het op tegen Zwaluw Vechmaal. Heers VV sluit het minitoernooi om 20.30 uur af tegen EMBO. De organisatie is opnieuw in handen van de sportraad en sportdienst. Toegang: 3 euro. Meer info: sport@heers.be.

Frank Missotten