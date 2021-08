De beroemdste achternaam in Tokio is niet Dressel, Duplantis of Djokovic, maar Springsteen. Jessica Springsteen, de dochter van rockfenomeen Bruce, is een van de vier leden van het Amerikaanse jumpingteam. Fun fact: de 29-jarige Springsteen rijdt op een Belgisch paard en woont tijdens de zomer in het Brabantse Wolvertem.