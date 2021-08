Afscheid van de Spelen. Afscheid van sportlegende Ann Wauters. De Cats eindigen op hun olympisch debuut als vijfde na een nipte nederlaag tegen Japan in de kwartfinales (86-85). “Zo’n kans om voor een medaille te spelen, krijgen we misschien maar één keer in ons leven”, klonk het. Wat nu, Cats?