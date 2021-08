OVERZICHT. Deze Belgen komen vannacht en donderdag in actie: hopen op twee keer goud

Hopelijk is strafcornerspecialist Alexander Hendrickx ook in de finale tegen Australië niet de houden en pakken de Belgian Lions goud. — © BELGA

Het goud van Nina Derwael smaakt naar meer. De Belgian Lions hebben al zilver beet, maar willen de enige leemte op hun palmares vullen met olympisch hockeygoud tegen Australië. Met Nafi Thiam hebben we een tweede ijzer in het vuur. De regerende olympische kampioene had beter kunnen doen op de openingsdag, maar de verschillen zijn klein en dus houdt ze vanop de derde plaats uitzicht op goud. Hieronder een compleet overzicht van het Belgische geweld op donderdag.