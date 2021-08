Politie verspreidt naam en foto van gedetineerde die ontsnapte uit gevangenis van Gent

Politie en Parket hebben de naam en een foto verspreid van de gedetineerde die woensdag ontsnapte uit de gevangenis in Gent. Het gaat om de 40-jarige Mouslim Aboubakarov.

Aboubakarov kon woensdag 4 augustus omstreeks 10.45 uur ontsnappen uit de gevangenis van Gent. Hij is ongeveer 1.80 m groot en is atletisch gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar en een middellange donkere baard. Mogelijk heeft hij niet zijn bril bij zich.

De man spreekt vlot Nederlands. Op het ogenblik van zijn ontsnapping droeg hij een zwarte T-shirt, een lichtgrijze broek en zwarte schoenen. Hebt u Mouslim Aboubakarov gezien of weet u waar hij is, neem dan contact op met de speurders via het gratis nummer 0800 30 30 0. U kun ook tips sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.

LEES OOK. Ontsnapping uit Gentse gevangenis: buurt afgezet en sweeping bezig