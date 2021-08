Eerste namen voor ‘Tien om te zien’ aangekondigd

Onder meer Clouseau, Niels Destadsbader en 2 Fabiola zullen te zien zijn op het Epernayplein in Middelkerke. Daarnaast zullen ook Bazart, Bart Kaëll, Mama’s Jasje, Get Ready!, Camille Dhont, Metejoor en Regi erbij zijn. Anne De Baetzelier en Willy Sommers zullen het muzikale feest in goede banen leiden.

Tickets zijn gratis, maar niet te koop. Ze zijn te winnen via vtm.be.

(eadp)