Geert Van Rampelberg dit najaar te zien in Franse Netflixreeks

Geert Van Rampelberg zal dit najaar te zien zijn in de Franse Netflixreeks . Welke rol hij precies speelt, is nog niet geweten. — © Wim Verhasselts

Geert Van Rampelberg (46), die begin dit jaar nog te zien was in de Eén-serie Black-out, maakt dit najaar zijn opwachting in de Netflixreeks Braqueurs.

Een Franse productie is dat, gebaseerd op de gelijknamige film. Die kwam uit in 2015 en is momenteel nog steeds te bekijken op de streamingdienst. De film gaat over een Parijse dievenbende, die van het beroven van gewapende trucks hun specialiteit hebben gemaakt. De reeks verschijnt op 24 september op Netflix. Welke rol Van Rampelberg precies zal vertolken, is nog niet bekend.

(dewo)