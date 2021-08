Illegale fabriek in Tongeren stond klaar om 30 miljoen namaaksigaretten te produceren

Administrateur-generaal van de douane Kristiaan Vanderwaeren toont een pakket met versneden tabak in de illegale fabriek in Tongeren. — © Tom Palmaers

TONGEREN

Tijdens Operatie Follie, de grootste actie ooit tegen illegale sigarettenfabrieken in ons land, heeft de douane verschillende productiesites opgerold en tientallen arrestaties verricht. Er waren op tien plaatsen in ons land huiszoekingen. In Tongeren werd een volledige fabriek opgerold en werden elf mannen opgepakt, in Bree vonden de speurders een opslagplaats.