In dit huis brak Grégory in 2013 tijdens een ruzie de nek van zijn vrouw Sylviane. — © Sudpresse

Een 44-jarige Belg is op het paradijselijke eiland Mayotte, in de Indische Oceaan, op aangeven van het FAST-team van de federale politie opgepakt. Grégory Dalne (44) moet immers nog een deel van zijn straf uitzitten voor de dood van zijn vrouw in 2013.