Lees nu onze volledige Limpop-zomerreeks: unieke verhalen achter Limburgse popsongs

Wat hebben Marco Z, Lisa Del Bo, Mauro Pawlowski, Belle Perez en Schmutz met elkaar gemeen? Ze hebben minstens één Limburgse song op hun palmares die met geen stokken uit het collectieve geheugen te slaan is. Ontdek de unieke verhalen achter Limburgse songs in deze tweede jaargang van Limpop.

Denken dat die doorbraak nooit meer komt en dan een hit scoren: dat is het verhaal van I’m a Bird van Hasselaar Marco Z. “De ironie ten top”, zegt Marco Zanetton.

Het verhaal achter ‘I’m A Bird’ van Marco Z: “Een witte jongen uit Hasselt met luxeproblemen”

Liefde Is een Kaartspel van Lisa Del Bo, een song met een turbulente geschiedenis, blijkt nogal wat onduidelijkheid te herbergen. “Ik begrijp de tekst nog steeds niet helemaal”, aldus de Bilzerse zangeres.

Het verhaal achter ‘Liefde Is een Kaartspel’ van Lisa Del Bo

The Architect, een ietwat vreemde eend in deze reeks, maar toch hoort-ie erin thuis want de architect van deze dEUS-hit is Mauro Pawlowski uit Koersel.

Het verhaal achter ‘The Architect’ van dEUS: “Een bijna vergeten gitaarriff”

Toen Belle Perez met Que Viva La Vida voor de vierde keer Zomerhit won, wist ze definitief dat ze op de goede weg was. Of hoe ‘chiquitan’, een woord dat niet bestaat, toch betekenis krijgt.

Het verhaal achter ‘Que Viva La Vida’ van Belle Perez: “De zomer die in je gezicht ontploft”

Love Games van Schmutz: een Neeroeterse wereldhit die er geen was. Of: “Een doodgewoon liefdesliedje”, volgens zanger Guy Peeters. “Je komt iemand tegen die je van je sokken blaast en dán beginnen de spelletjes.”

Het verhaal achter ‘Love Games’ van Schmutz: “Twee snipverkouden zangers”

