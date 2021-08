Bodycambeelden tonen paniek in eerste momenten na instorting in Miami

Op nieuwe bodycambeelden die de politie van Miami heeft gedeeld, is te zien hoe de eerste agenten arriveerden nadat het appartementencomplex in Surfside in de nacht van 24 juni was ingestort. In bovenstaande video is te horen hoe mensen om hulp schreeuwen en in paniek familieleden in het gebouw proberen te bereiken. ‘Ik weet niet hoe ik hieruit ben geraakt’, klinkt het bij de geshockeerde conciërge.

LEES OOK. Reddingswerkers Miami hoorden urenlang vrouw onder puin, maar konden haar niet bereiken

Bewakingscamera filmt moment waarop flatgebouw in Miami instort

Bewakingscamera filmt moment waarop flatgebouw in Miami instort

(sh)