Een verlies van 50.000 euro: eigen kledinglijn van Maxime Meiland wordt een dure flop

In de Nederlandse krant AD vertelt ze hoe ze in Frankrijk een collectie bedacht die ze zelf zou willen kopen, maar niet meteen vond in het bestaande kledingaanbod. Het werd de op Franse leest geschoeide lijn Monciel met als blikvangers felgekleurde jasjes en hartjestruien. Maar de zaak liep niet zoals verhoopt.

De Chateau Meiland-dochter kreeg een tegenslag te verwerken toen een deel van haar stock werd beschadigd door een kleine overstroming. Bovendien sloeg haar kledij niet aan bij het publiek. Volgens Maxime zelf deed ze er verkeerd aan de bestaande collectie van een fabrikant naar haar smaak aan te passen omdat ze niet van nul durfde te beginnen. Bovendien werd die werkwijze dik in de verf gezet in de media. Met 50.000 euro verlies tot gevolg dus.

(jdr)