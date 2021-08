Lommel

Van de ruim honderd meettoestellen dat het Geelse bedrijf Hita in Lommel kwijtspeelde, is er na een oproep voorlopig één exemplaar binnengebracht op het politiekantoor. Het bedrijf dat onderzoek uitvoert naar warm water in de Lommelse ondergrond, vond zelf ook nog één meettoestel terug. Waar de rest is, blijft koffiedik kijken