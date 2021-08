In Nederland is het aantal nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal verder gestegen. Tussen dinsdag- en woensdagochtend zijn er 2.836 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dinsdag werden 2.230 nieuwe gevallen geregistreerd en ook dat was een stijging ten opzichte van de dag ervoor.