Jennifer Aniston kan geen vriendschappen meer aanhouden met vaccinweigeraars

27 jaar nadat ze doorbrak als Racheld in Friends blikt de actrice in een coverinterview met InStyle terug op haar carrière en de pandemie. Zo is ze naar eigen zeggen enkele kennissen en vrienden verloren die weigeren zich te laten vaccineren of er geen uitsluitsel over willen geven. “Er is nog steeds een grote groep anti-vaxxers die niet naar de feiten kan luisteren”, zegt ze. “Ik heb recent nog enkele mensen verloren in mijn weekly routine die weigerden of niet wilden delen of ze al dan niet gevaccineerd waren. Dat is jammer, maar ik vind het je morele en professionele plicht om je te laten vaccineren.” De actrice stelt nog dat iedereen recht heeft op een mening, “maar veel meningen zijn nergens op gebaseerd buiten angst of propaganda.”

Momenteel is Aniston bezig met de opnames van het tweede seizoen The Morning Show voor streamingdienst Apple TV+.

LEES MEER. Jennifer Aniston poseert in nieuwe Friends-kledingcollectie