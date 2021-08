De hoogtepunten van dag 12: een Belgische verrassing en twee straffe wereldrecords

Terwijl de Belgian Cats een bittere pil moesten slikken, waren in Tokio heel wat toppers aan het feest. De razendsnelle atletiekpiste en carbonschoenen deden opnieuw hun werk, zelfs het 33 jaar oude wereldrecord van Florence Griffith-Joyner komt binnen bereik. Er was ook een verrassing bij Team Belgium: Noor Vidts staat na vier onderdelen op de tweede plaats in de zevenkamp. Voor Nafi Thiam, derde, is er nog geen man overboord.

1. Wereldrecord 400 meter horden ook bij de vrouwen aan diggelen

Sydney McLaughlin poseert na een razend spannende finale bij haar nieuw wereldrecord. — © AFP

Sinds atleten met carbonplaten in hun schoenen lopen, sneuvelen de wereldrecords. Na een zinderende finale op de 400 meter bij de mannen gewonnen door Karsten Warholm, uiteraard in een wereldrecord, leverde hetzelfde nummer bij de vrouwen eveneens spektakel en een wereldrecord op.

Het was uitkijken naar het duel tussen rivalen Sydney McLaughlin en de regerende olympische kampioene Dalilah Muhammad. De jongste twee jaar hebben beide atletes het oude wereldrecord, dat zestien jaar stand had gehouden, intussen onderling vier keer verbeterd.

De 21-jarige McLaughlin dook met 51”46 liefst bijna een halve seconde onder het oude wereldrecord en klopte de 31-jarige Dalilah Muhammad met 12 honderdsten. De Nederlandse Femke Bol sprintte in de bliksemsnelle finale, waarin vijf loopsters hun snelste tijd ooit lieten optekenen, naar brons.

2. Amper 12 jaar goed en olympisch zilver

Drie tieners op het podium: van links naar rechts twaalf, negentien en dertien jaar oud. — © ISOPIX

In het skateboarden waan je jezelf soms in een of ander jeugdtornooi in plaats van op de Olympische Spelen. Het podium van de park-discipline werd bezet door drie tieners, waarvan de zilveren medailliste amper twaalf jaar oud is en de bronzen dertien.

De 19-jarige Sakura Yosozumi pakte het goud, maar vooral de zilveren medaillewinnares schreef geschiedenis: Kokona Hiraki is met haar twaalf jaar de jongste olympische medaillewinnares sinds de Franse roeier Noel Vandernotte in 1936. Het brons ging naar de dertienjarige Britse Sky Brown.

3. Top Ganna vliegt naar goud

Een ronduit indrukwekkende Filippo Ganna haalde in de slotronde Denemarken bij. — © AFP

Een indrukwekkende Filippo Ganna heeft Italië naar goud en een nieuw wereldrecord geleid op de vier kilometer ploegenachtervolging. De Italianen startten snel, maar kenden een terugval en tegenstander Denemarken ging met een voorsprong van zeven tienden naar de laatste twee rondes. Maar dan zette Filippo ‘Top’ Ganna zijn naverbrander op en leidde Italië alsnog naar goud met -net als in de halve finales- een nieuw wereldrecord: 3’42”032. De Denen waren amper 166 duizendsten trager in een van de beklijvendste finales ooit.

4. Noor Vidts stijgt boven zichzelf én Nafi Thiam uit

Noor Vidts wint haar reeks van de 200 meter in een persoonlijke besttijd. Daarvoor mogen de handen al eens in de lucht. — © EPA-EFE

Heel België had uitgekeken naar de eerste dag van de zevenkamp om regerend olympisch kampioene Nafi Thiam te zien schitteren, maar het was een landgenote die op dag één de show stal en Thiam zelfs vooraf gaat.

Noor Vidts uit Vilvoorde staat tot haar eigen verbazing zowaar op de tweede plaats na vier van de zeven proeven, Nafi Thiam is derde.

“In drie proeven scoor ik een persoonlijk record en bij de vierde ook ei zo na. Geweldig. Dit had ik totaal niet verwacht”, zei een dolgelukkige Vidts. “Die tijd op de horden (13.17, red.) dacht ik zelfs in mijn hele carrière niet te kunnen, laat staan dit jaar.”

Donderdag staan het verspringen, speerwerpen en de 800 meter op het programma. In principe is een medaille uitgesloten voor de 25-jarige Vidts, vooral het speerwerpen is niet haar favoriete onderdeel. Vidts kwam naar Tokio kwam met als voornaamste doel om ervaring op te doen voor Parijs 2024, maar is stijgt boven zichzelf uit.

Thiam kende niet haar beste eerste dag, die werd afgesloten met de Nederelandse Anouk Vetter aan de leiding, maar de verschillen zijn klein. Wel gunstig voor Thiam is dat wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson geblesseerd opgegeven heeft.

5. Thompson-Herah verlengt sprintdubbel en likt aan 33 jaar oude wereldrecord

De koninging van de sprint komt uit Jamaica. — © ISOPIX

De Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah heeft de sprintdubbel gepakt bij de vrouwen. Na haar olympische titel op de 100 meter werd ze ook olympisch kampioen op de 200 meter. Ze deed dat in de op één na beste tijd ooit gelopen: 21”53. Daarmee was ze amper 19 honderdsten trager dan Florence Griffith-Joyner’s wereldrecord in 1988. Elaine Thompson-Herah won beide nummers ook in Rio en is de eerste vrouw die erin slaagt om haar olympische sprintdubbel te verlengen.

Achter Elaine Thompson-Herah liep de 18-jarige Christine Mboma uit Namibië een fenomenale race. In de laatste dertig meter maakte ze vier plaatsen goed om alsnog zilver te pakken in 21”81.

