Jennifer Aniston poseert in nieuwe Friends-kledingcollectie

Fans van de populaire sitcom Friends mogen in hun handen wrijven: er is een allereerste officiële collectie van de felbesproken castreünie te koop. Niemand minder dan Jennifer Aniston zelf, die tien jaar in de huid van personage Rachel Green kroop, stelt enkele ontwerpen uit de lijn voor op Instagram.

Beroemde quotes en licht aangepaste zinnen uit de serie sieren verschillende kledingstukken en accessoires, zo kunnen fans een pet opzetten met de zin “We were so not on a break”. In de lijn zit ook een wit T-shirt met print van de zes hoofdpersonages in cartoonvorm. Daarbij staat het opschrift “We’ll be there for you”, een knipoog naar “I’ll be there for you”, de titel van het Rembrandts-nummer dat gebruikt werd in de begingeneriek. Liever een hoodie? Dat kan met de afbeelding van Monica en haar slagzin “I know” erop.

De collectie focust op uitspraken uit het eerste tot en met derde seizoen en is een maand beschikbaar. Het is niet duidelijk of er nog collecties volgen als ode aan latere seizoenen. Wel zeker: de helft van Jennifer Aniston haar verdiensten aan de lijn, gaat naar Americares. “Dit is een organisatie waar ik van hou. Ze zet zich in voor noodhulp, geestelijke gezondheidszorg en medische hulp aan gemeenschappen en individuen die getroffen zijn door Covid-19”, schrijft ze bij een selfie op Instagram waarop ze helemaal in de merchandise is gekleed.

Goed nieuws voor Belgische friends: via de website van commerciële partner Represent kun je jouw favoriete items in verschillende kleuren gewoon in het winkelmandje slepen. Houd wel rekening met extra verzendkosten en taksen als je de bestelling bevestigd.