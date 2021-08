Waterplas de Meerheuvel in Rotem met in het panorama grindbedrijf Steengoed Projecten. Landbouwers mogen in de toekomst water putten in droge periodes om hun akkers te voorzien. In augustus start men met het aanbrengen van ondergrondse leidingen in Rotem, Elen en Heppeneert. — © Mark DREESEN