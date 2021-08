KSA Maasmechelen waant zich in Griekenland

Van 21 juli tot en met 30 juli verbleef KSA De Blauwvoet Maasmechelen in Hamont-Achel.

Als afsluiter van een semi-digitaal, semi-fysiek werkjaar heeft De Blauwvoet met 114 leden het kamp goed voorbereid. "Met fierheid kunnen we terugkijken op een corona-vrij kamp", aldus hoofdleider Stan Janssen. "Op voorhand werd er gekozen om de leden en leiding te testen."De KSA bevond zich 10 dagen lang als het ware in Griekenland. De halfgoden dienden opdrachten uit te voeren zodat Zeus op pensioen kon gaan. Gelukkig konden de halfgoden steun vinden bij de leden en werden de opdrachten met succes volbracht. "Wij hopen dat het komend werkjaar terug zoals vroeger wordt. De kinderen hebben nu 10 dagen lang genoten en kijken er naar uit om in september opnieuw te starten", zo klinkt het bij de leiding van KSA De Blauwvoet.