De politie controleerde in het kader van de BOB-zomercampagne een bestuurder op Holt in Bilzen. De chauffeur (43) uit martenslinde testte positief bij de speekseltest. Die gaf het gebruik van heroïne aan. In oktober van vorig jaar werd de veertiger nog al eens betrapt. Dit keer moest hij meteen zijn rijbewijs voor twee weken inleveren. ppn