Kim Jong-uns pleister doet speculaties over gezondheid weer oplaaien

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, officieel 39 jaar oud, verscheen op de Noord-Koreaanse tv met een donkergroene vlek op het achterhoofd. In andere uitzendingen was een pleister te zien op dezelfde plek. De beelden stofferen bestaande twijfels over de gezondheid van de leider.

De pleister was te zien op beelden van een evenement van het Noord-Koreaanse leger, dat doorging van 24 tot 27 juli, meldde nieuwssite NK News, dat nieuws uit het land probeert op te volgen. De website vond ook beelden zonder pleister die dateren van eind juli. Daarop is een groene vlek te zien, mogelijk een genezende blauwe plek.

Het regime houdt details over de gezondheid van de leider angstvallig geheim. Af en toe verdwijnt de leider weken tot maanden uit het publieke leven. Hij verschijnt dan in de openbaarheid om twijfels over de stabiliteit van zijn regime de kop in te drukken. Dat levert vaak een zeldzame tip op, waar in het buitenland druk over gespeculeerd wordt.

Zo zag de wereld een sterk vermagerde Jong-un op televisiebeelden in mei, na een afwezigheid van drie weken. Ook vorig jaar bleef Jong-un in het voorjaar zo’n drie maanden uit de aandacht, om daarna met een donkere plek op zijn arm op een feestdag te verschijnen. In 2014 liep hij plots met een wandelstok, na een afwezigheid van zes weken.

Over de gezondheid van de kettingrokende en dranklustige Kim Jong-un is al veel gespeculeerd. De blauwe plekken kunnen te maken hebben met een hartaandoening. Zowel zijn grootvader als zijn vader, de vorige leiders van Noord-Korea, zijn gestorven aan een hartstilstand.

Een andere hypothese luidt dat op de plaats van de pleister een beginnend gezwel is weggesneden bij de leider. Grootvader en stichter van Noord-Korea Kim Il Sung had een gezwel op zijn achterhoofd, dat enkel tijdens buitenlandse missies is vastgelegd op beeld. Voor de bevolking zelf werd het verborgen.

