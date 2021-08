Memorial Van Damme mag Amerikaanse sprintsensatie Sha’Carri Richardson verwelkomen

De Amerikaanse sprintster Sha’Carri Richardson zal dit jaar tijdens de Memorial Van Damme deelnemen aan de 200 meter. Dat heeft de organisatie woensdag aangekondigd in een persbericht. De 21-jarige Richardson werd uitgesloten van de 100m en niet geselecteerd voor de 4x100m op de Olympische Spelen in Tokio na een schorsing van een maand wegens het gebruik van marihuana.

Richardson testte positief na de Amerikaanse trials eind juni in Eugene. Ze gaf aan dat ze marihuana had genomen om het verdriet om het overlijden van haar moeder te verwerken.

De 21-jarige Amerikaanse is één van de rijzende sterren in de atletiekwereld. Ze liet zich in 2019 een eerste keer opmerken. Tijdens de nationale kampioenschappen voor studenten verbeterde ze met een tijd van 10.75 het 42 jaar oude wereldrecord onder 20 jaar.

In april van dit jaar liep ze een tijd van 10.72. Daarmee is ze de zesde snelste vrouw aller tijden en de vierde snelste Amerikaanse ooit. Op de 200m liet ze vorig jaar ook al 22.00 noteren.

De 45e editie van de Memorial Van Damme vindt op vrijdag 3 september plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.