Vlak voor bronzen medaille beleefde Biles nog een drama in Tokio: “Ook dit had ik niet zien aankomen”

Het Amerikaanse turnicoon gaf op tijdens de teamfinale en liet vervolgens de allround-, sprong- en brugfinales schieten. Ook in de vloerfinale kwam ze niet in actie. “Mijn hoofd en lichaam zijn niet synchroon”, was haar verklaring. Het was niet de eerste keer dat Biles kampte met wat ze zelf ‘twisties’ noemde, een soort kortsluitingen tussen geest een lichaam.

Maar dinsdag stond de Amerikaanse dus wel op de evenwichtsbalk. Met succes, want ze pakte brons. Haar zevende olympische medaille en meteen haar laatste, want na een toer door de VS neemt ze afscheid van de gymnastiek. “Deze medaille zal ik lang koesteren”, reageerde ze. “Soms vergeet iedereen dat we ook maar gewoon mensen zijn. En niet alleen entertainment.”

© REUTERS

Later maakte Biles ook nog wereldkundig dat ze een persoonlijk drama meemaakte, enkele dagen voor de finale op de balk.

“Twee dagen geleden is mijn tante onverwacht overleden”, aldus de turnster. “Dat was opnieuw zoiets wat ik niet had zien aankomen tijdens deze Olympische Spelen. Dus op het einde van de rit moeten mensen een beetje opletten met wat ze online allemaal schrijven. Ze hebben geen idee wat atleten meemaken, naast hun sport.”

Biles had dan ook een speciale voorbereiding nodig om klaar te zijn voor haar laatste olympische finale. “Elke dag werd ik medisch geëvalueerd door dokters en ik doorstond twee sessies met een sportpsycholoog, wat me wel wat hielp om mentaal in orde te zijn. Ik kreeg de toestemming om op de balk te turnen, een finale waarvan ik eerst niet dacht dat ik die nog zou halen.”