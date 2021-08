Canadees Andre De Grasse klopt de Amerikanen en sprint naar goud op 200m

De Grasse, die zondag brons pakte in de 100 meter, sprintte naar een tijd van 19.62. De Verenigde Staten moesten tevreden zijn met zilver en brons. Kenneth Bednarek werd tweede in 19.68. De regerende wereldkampioen Noah Lyles, op papier de snelste man van het pak, viel stil op het eind en finishte in 19.74. Zijn amper 17-jarige landgenoot Erriyon Knighton viel net naast het podium in 19.93.

Op de vorige Spelen in Rio de Janeiro liep De Grasse op de 200m naar zilver, achter het Jamaicaanse fenomeen Usain Bolt.

© AFP