Christian Eriksen voor het eerst na hartfalen terug bij Inter: “Hij bevindt zich in een uitstekende toestand”

Eriksen werd een kleine maand geleden op het veld van het Parkenstadion in Kopenhagen gereanimeerd tijdens de groepswedstrijd tussen Denemarken en Finland. Na enkele dagen in het ziekenhuis mocht hij zijn herstel thuis verderzetten. Er werd ook een defibrillator geïmplanteerd. Die defibrillator zet een groot vraagteken bij de rest van zijn carrière. Zo zou hij met zo’n toestel niet mogen aantreden in de Serie A.

Maar bij Inter ontvingen ze de Deense spelmaker woensdag echter met open armen. Eriksen bracht er een bezoek aan het Suning Training Centre, waar hij zijn ploegmakkers ontmoette. Waaronder Romelu Lukaku, die weliswaar mogelijk vertrekt naar Chelsea.

“Eriksen voelt zich goed en bevindt zich in een uitstekende fysieke en mentale toestand”, aldus de Italiaanse kampioen. “Hij volgt momenteel een herstelprogramma van Deense dokters in Kopenhagen, die ook zijn medische opvolgen coördineren. Onze medische staf zal uiteraard op de hoogte worden gehouden tijdens het proces.”