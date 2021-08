Paarden weigeren dienst en één balk valt: Belgische jumpingruiters grijpen naast medailles

De Belgische jumpingruiters zijn er woensdag op de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd een medaille te veroveren in de finale van de individuele competitie. Grégory Wathelet (Nevados S) zorgde voor de beste Belgische prestatie met een negende plaats.

Wathelet en Nevados S lieten een balk vallen en kregen een bestraffing van vier punten achter hun naam. Ze kwamen rond in 84.26 seconden. Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) liet zeven strafpunten optekenen toen zijn paard aan de laatste hindernis weigerde om erover te springen en finishte in 99.84, goed voor de 14e stek.

Niels Bruynseels moest constateren dat Delux van T&L enkele keren weigerde om een hindernis te nemen, hij werd dan ook niet in de ranking opgenomen.

In de barrage met de zes ruiters die foutloos bleven, ging de overwinning naar Ben Maher. De Brit legde met Explosion W het parcours af in 37.85 seconden. De Zweed Peder Fredricson pakte met All Inn het zilver in 38.02. Het podium werd vervolledigd door de Nederlander Maikel van der Vleuten (Beauville Z), die finishte in 38.90. Alle zes deelnemers lieten in de barrage geen enkele fout optekenen.

Vrijdag zijn de ruiters nog aan zet in de teamcompetitie.