Indrukwekkende Noor Vidts lijkt geen last te hebben van zenuwen op de Spelen: “Ik had dit nooit verwacht”

“Goeie dag hé”, lachte Vidts in de perszone. “Nee, ik ben heel blij. Drie op vier records en het vierde was ook net niet dus heel blij. Of ik dit verwacht had? Totaal niet. Ik had wel het gevoel dat de vorm goed zat. We hebben de laatste weken goed kunnen trainen. Maar dit, nooit verwacht. Morgen? Ik weet het niet (lacht). Ik ga proberen elke proef mijn best te doen. Ik denk dat dit komt door jaren goed te werken en mijn coach kan mij doen pieken op de juiste momenten. Ik verbaas me hier wel. De horden, bijvoorbeeld. Ik had nooit gedacht dat ik ooit z’n snelle tijd zou kunnen lopen. Het is super.”

Vidt barst momenteel van het vertrouwen. “Het is echt leuk dus ik geniet er heel echt van. Nafi is nog wel een ander niveau. We zullen wel zien hoe het gaat, maar nu ben ik al blij met deze dag. De sleutel? Geconcentreerd blijven. Ik wil hier ervaring opdoen voor Parijs (Olympische Spelen in 2024, red.) en genieten van de wedstrijd. Dat verandert nu niet. Na de 800m zullen we wel zien. Daar denk ik nu nog niet aan. Ik laat dat los. Ik bekijk het proef per proef. Er zijn nog veel verbeteringsmogelijkheden. Ik wil altijd een beetje beter doen.”