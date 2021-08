ZOMERHACKS. Zo kan je creatief zijn met ijsblokjes: van bevroren ontbijt tot kruidige cocktail

Een gezellige barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of zelfs een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Kruidige cocktail

Heb je een kruidentuintje of nog wat kruiden over van de barbecue van gisterenavond? Gooi de restjes dan niet weg, maar hak ze in grove stukken en doe ze in een siliconen vormpje voor ijsblokjes. Vul tot ongeveer de helft met kruiden, de andere helft vul je tot aan de rand met water. Het resultaat? Een origineel ijsblokje voor het volgende aperitiefmoment.

Nog een tip: vries de kruiden in samen met wat olijfolie en je hebt een heerlijk bouillonblokje voor bij sauzen, soep of stoofgerechten. We denken dan vooral aan rozemarijn, tijm, knoflook, munt ...

Vries kruiden in met een geutje olijfolie, zo maak je instant bouillonblokjes. — © Shutterstock

Fruitig water

Hetzelfde principe, maar dan met fruit. Kies voor blauwe bessen, stukjes aardbei, watermeloen of citrusvruchten en vul aan met water. Enkele uren in de diepvries en je hebt niet alleen kleur in je glas , het is ook nog eens gezond.

Siroopblokjes

Mag jouw spuitwater net iets specialer zijn? Vul ze dan aan met ijsblokjes op basis van siroop. En ook hier zijn de mogelijkheden eindeloos. Denk daarbij aan gember of zelfgemaakte limonade, vlierbloesemsiroop ...

IJsthee

Het mag misschien vreemd klinken, maar ook met thee kan je aan de slag gaan. Zet een kopje thee zoals gewoonlijk en verdeel de hete drank over de vormpjes. Enkele uren in de diepvries en daarna kan je opnieuw genieten van een smaakvol watertje. Vooral muntthee en fruitthee op basis van rood fruit en perzik geven een mooi resultaat.

Win tijd: mix de ingrediënten voor je smoothies en vries ze in. — © Shutterstock

Smoothies

Geen zin om op maandagochtend een verse smoothie te maken? Maak ze dan op voorhand klaar. Pel een banaan en snij in stukjes. Doe hetzelfde met een mango. Doe het fruit in een blender en voeg yoghurt toe en een scheutje melk, zodat het net wat vloeibaarder wordt. Mix alles fijn, verdeel over de ijsblokvormpjes en vries ze in. Om ze nadien te gebruiken, voeg je simpelweg wat water toe aan een vijftal blokjes en zet je de blender opnieuw aan.