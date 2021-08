Bocholt investeert in LED-verlichting voor de binnensportverenigingen

Het schepencollege van Bocholt besliste in 2020 om de nodige financiële middelen te voorzien om de verlichting in de twee Bocholter sporthallen te vernieuwen. Deze nieuwe verlichting werd op 3 augustus in gebruik genomen.

De oude conventionele verlichting in de beide sporthallen, sportcomplex de Damburg in Bocholt en sporthal de Steenakker in Kaulille, voldeed niet meer aan de lichtwaarden die gesteld worden voor een moderne en eigentijdse sportbeoefening. Door over te schakelen op energiezuinige LED-verlichting komt het bestuur bovendien tegemoet aan de burgemeestersconvenant. Door het ondertekenen van deze convenant engageerde het gemeentebestuur zich om de CO2-uitstoot in Bocholt te verminderen.

In juli zijn de Bocholter sporthallen gesloten. Firma Wijnants uit Sint-Truiden profiteerde van de vakantieperiode om de verlichting in beide hallen te vervangen. “Met deze nieuwe verlichting bieden we onze binnensportclubs nog meer comfort met aangepast licht op maat van iedere sporttak, van 300 lux voor trainingen tot 1.000 lux voor topsport”, zegt schepen van sport Jan Verjans. “Bovendien kan deze ‘intelligente verlichting’ gestuurd worden door middel van een aantal scenario’s waarbij een leuke sfeer gecreëerd kan worden in de zalen.”

In totaal kostte de nieuwe verlichting 99.862,37 euro. Met deze investering maakt Bocholt andermaal het verschil op sportgebied.