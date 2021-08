83-jarige Irène Vanhove de lucht in

Kleinzoon Dries trakteerde zijn vriendin Carmen voor haar dertigste verjaardag op een paramotorvlucht. Bomma Irène Vanhove wilde dat voor geen goud missen en zakte met de rest van de familie af naar het paramotorterrein aan de Ruitersbaan.

Vliegenier Benny Vangansewinkel zag dat Irènes ogen begonnen te fonkelen bij het zien van al die paramotoren in de lucht. Hij stelde voor om met Irène over haar huis op de Wauberg te vliegen. “Nu meteen?” vroeg Irène nog. En zo geschiedde... Stoer en fier kroop de 83-jarige Irène achter Benny in de paramotor. Zo vloog ze bij zonsondergang over haar geliefde Wauberg. Een onvergetelijk moment waar de hele familie getuige van mocht zijn.