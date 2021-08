Nafi Thiam sluit eerste dag als derde af, Noor Vidts verrassend tweede na Nederlandse Vetter

Titelverdedigster Nafi Thiam staat woensdag na afloop van de afsluitende 200 meter van de eerste wedstrijddag op de derde plaats in de zevenkamp op de Olympische Spelen in Tokio. Noor Vidts is verrassend tweede achter de Nederlandse Anouk Vetter.

Thiam, met een persoonlijk record van 24.37, liep naar 24.90 (896 ptn), goed voor de achttiende plaats. Vidts zette een persoonlijk record van 23.70 neer, wat haar 1.010 punten en de tweede plaats opleverde. De Britse Katarina Johnson-Thompson, in principe Nafi Thiams belangrijkste uitdager voor goud, zeeg tijdens de race neer nadat haar achillespeesblessure weer opspeelde. Ze strompelde nadien nog wel over de finish, maar werd niet in de uitslag opgenomen.

In de totaalstand zakt Thiam van de eerste naar de derde plaats met 3.921 punten. Vetter (3.968 ptn) blijft aan kop Vidts (3.941 ptn) voor.

Eerder op de dag opende Thiam haar zevenkamp met een vijftiende plaats (13.54/1.044 ptn) in de 100 meter horden. In haar favoriete onderdeel, het hoogspringen, veegde de regerende olympische kampioene vervolgens de vloer aan met de tegenstand. Thiam freewheelde zonder één misser naar 1m92 (1.132 ptn), vervolgens liep het drie keer fout op 1m95. In het derde onderdeel, het kogelstoten, kwam ze tot een afstand van 14m82 (849 ptn) .

Vidts werd knap vijfde (13.17/1.099 ptn) in de openingsproef. Ze presteerde nadien uitstekend in het hoogspringen en bleef met 1m83 (1.016 ptn) slechts één centimeter onder haar persoonlijk record. In het kogelstoten verbeterde de Vilvoordse haar persoonlijke record tot 14.33, wat haar 816 punten opleverde.

Donderdag volgen voor Thiam en Vidst het verspringen, het speerwerpen en de afsluitende 800 meter. Nadien omstreeks 21u30 Japanse tijd (14u30 in België) weet Thiam of ze vijf jaar na Rio een tweede olympische titel op haar erelijst mag schrijven. Daarmee zou ze sportgeschiedenis schrijven, want nooit eerder kon een Belg zijn olympische titel verlengen.