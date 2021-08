Er is leven na Peter Sagan: BORA-hansgrohe bevestigt komst van liefst drie renners

“Het contracteren van Jai, Sergio en Marco is een belangrijke stap in de versterking van onze ploeg. We weten dat het belangrijk is om continu uit te breiden als team, want de koersen zijn nu heel anders dan vroeger. Men moet flexibel kunnen reageren in de koers. Flexibiliteit is de sleutel indien we offensief willen rijden, en dat willen we”, verklaarde teammanager Ralph Denk.

De Australiër Hindley zal zich volgens Denk toespitsen op het rondewerk. “Hij kende tot dusver een moeilijk seizoen, maar zijn potentieel is onbetwist”, aldus de teammanager,. De Duitser maakt zich sterk dat de tweede plaats van Hindley in het eindklassement van de Giro 2020 geen toeval was.

In de Colombiaan Higuita ziet Denk dan weer een “erg polyvalente renner” die de ploeg zal versterken “in moeilijke eendagswedstrijden, zoals de Ardense klassiekers”. “Hij is een zeer goede klimmer die ook snel is in de sprint”. De Oostenrijker Haller ten slotte moet zijn ervaring ten dienste stellen van het team in de Vlaamse koersen, besluit de teammanager.

Dinsdag raakte bekend dat drievoudig wereldkampioen Peter Sagan BORA-hansgrohe verlaat en zijn carrière gaat voortzetten bij TotalEnergies. Zijn vaste helpers Maciej Bodnar en Daniel Oss gaan met de Slovaak mee naar het Franse team.