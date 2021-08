Het verwachte afscheid: basketicoon Ann Wauters zet punt achter carrière na nederlaag op de Olympische Spelen

Ann Wauters (40) heeft na de zure nederlaag met Belgian Cats in kwartfinales van de Olympische Spelen tegen Japan bevestigd dat ze een punt achter haar loopbaan zet. “Dit maakt mij heel emotioneel”, reageerde het basketbalicoon in tranen.

“Het is een prachtige rit geweest. Ik kan alleen maar dankbaar zijn dat ik hier op de Olympische Spelen aanwezig mocht zijn. Natuurlijk hadden wij op een ander einde gehoopt, maar zo wreed kan sport zijn”, vertelde de 40-jarige Wauters.

Ze sluit haar carrière af met 130 selecties voor de Belgian Cats en was op vier Europese kampioenschappen van de partij: Griekenland 2003 (6de), Italië 2007 (7de), Tsjechië 2017 (brons) en Servië 2019 (5de). In 2018 werd ze met de Belgian Cats vierde op het WK (Tenerife) en in 2020 kwalificeerde ze zich op het Olympisch kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen.

Op clubniveau werd Wauters onder meer vijf keer uitgeroepen tot Europese Speelster van het Jaar en won ze viermaal de Euroleague, de belangrijkste Europese beker in het basketbal. Ze won bekers en titels in Amerika (WNBA), Rusland, Frankrijk, Spanje, Zuid-Korea en Turkije en is één van de grote Belgische sporticonen ooit.