Ikea lanceert kaars met de geur van … Zweedse gehaktballetjes

De kaars kreeg de naam huvudroll mee, wat letterlijk vertaald uit het Zweeds zoveel betekent als “hoofdrol”. Het geurtje, gepresenteerd in een doorschijnend glas met eenvoudig etiket, kun je op de kast of salontafel zetten, bij de andere kaarsen. Maar misschien beter: op het aanrecht.

Minpuntje voor de geïnteresseerden: de kaars is momenteel enkel verkrijgbaar in de Verenigde Staten om het tienjarige bestaan van Ikea Family te vieren. In het kader daarvan werd een feestelijke box samengesteld, waarin de zintuiglijke ervaringen van de meubelketen worden gebundeld.

Het is onbekend of het interieuritem ook in de Belgische filialen zal terechtkomen. We kunnen momenteel dus niet meegeven of je van deze brandende kaars het water in de mond krijgt of juist de buik van vol.