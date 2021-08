AZ ziet toptalent Myron Boadu en Marco Bizot (ex-Genk) vertrekken naar Ligue 1

Volgens het Franse sportmagazine l’Équipe heeft het team uit het prinsdom zo’n 15 miljoen euro veil voor Boadu. De jonge aanvaller ondertekende een contract voor vijf jaar.

Boadu debuteerde in 2018 in het eerste elftal van de Alkmaarders. Hij was in 88 wedstrijden goed voor 38 goals en 18 assists. Midden november 2019 scoorde hij ook meteen bij zijn debuut voor Oranje tegen Estland (5-0).

Bizot, voormalig doelman van Racing Genk en de voorbije vier voetbaljaargangen tussen de palen in Alkmaar, vervolgt zijn carrière dan weer verder bij Stade Brest. Hij zette zijn krabbel onder een verbintenis voor drie seizoenen en levert AZ nog 1 miljoen euro op.

De Ligue 1 is deze zomermercato een populaire bestemming voor spelers van AZ. Eerder ging Calvin Stengs aan de slag bij OGC Nice.