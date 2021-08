Belgian Cats collectief in tranen na olympisch drama: “Als de halve finale op deze manier wordt weggenomen, dan doet dat pijn”

Tranen bij de Belgian Cats. Opnieuw. Na de dramatische nederlaag in de halve finales op het EK tegen Servië gingen onze basketbalvrouwen met één punt verschil onderuit tegen Japan in de olympische kwartfinale. Kim Mestdagh, die het ultieme schot miste, was er het hart van in.

LEES OOK. Belgian Cats missen ultieme poging en verliezen superspannende olympische kwartfinale tegen Japan

“Japan heeft in het laatste kwart de intensiteit vertienvoudigd”, aldus de guard, die op het EK wel scoorde in de slotseconde maar nét te laat. “Daar hebben we niet altijd evengoed op gereageerd. Je kan het dan steken op dat laatste schot, maar zo werkt het niet altijd in het basketbal. We konden een paar dingen beter doen. Zo gaven we een paar makkelijke lay-ups weg aan Japan, enkele balverliezen… Daardoor brengen wij hen helemaal terug in de wedstrijd. De laatste twee ballen van de wedstrijd waren spijtig genoeg in het voordeel van Japan.”

Mestdagh sloot haar partij wel af met 24 punten, slechts eentje minder dan Emma Meesseman.

“Daar zijn we nu niet veel mee”, klinkt het bij de West-Vlaamse die in Italië speelt. “Ik ben blij dat de schoten vielen, maar dat doet er niet veel toe. Als we hadden gewonnen, staan we in de halve finales. Dat gevoel blijft nu achter. Een gemiste kans? We zijn naar hier gekomen met de kwartfinales als doel, maar zo zijn we ingesteld. Als we er dan zijn, dan willen we meer. Zeker toen we de loting zagen. We hadden Japan al eens verslaan, dus waarom niet nog eens? Als de halve finale dan zo dicht is en op deze manier wordt weggenomen, dan doet dat pijn. Ook al mogen we fier zijn op ons parcours. Dat komt binnen een paar dagen, hopelijk.”

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA