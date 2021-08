Nafi Thiam schittert in het … paars!

“I can’t get over this dress”, postte Nafi Thiam enkele weken geleden op Instagram, nadat ze in het paars schitterde op de cover van Billie. Alle camera’s in Tokio zijn deze week gericht op de 26-jarige Luikse, die al olympisch kampioene, wereldkampioene en Europees kampioene werd in de zevenkamp. Als ze ook in Tokio triomfeert, wordt Thiam de eerste Belgische atleet die tweemaal individueel goud verovert op de Spelen. Maar speciaal voor Billie nam ze vlak voor ze naar Tokio vertrok, nog even exclusief voor de camera van onze fotograaf plaats. Zo zie je haar ook eens in iets anders dan haar atletiek topje en short. De pose heeft ze al, nu nog dat goud binnenhalen, want er is één kleur die Nafi Thiam nog beter staat dan paars.