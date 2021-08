Elise Vanderelst grijpt naast finaleplek op 1.500 meter

Vanderelst liep in de tweede halve finale naar de elfde plaats met een tijd van 4:04.86. Alleen de vijf snelste loopsters van beide halve finales plaatsten zich voor de medaillestrijd, net als de twee beste verliezende tijden.

De 23-jarige Vanderelst werd na een negende plaats in haar reeks via haar tijd (4:05.63) opgevist. De Henegouwse plaatste zich begin juni op de Diamond League-meeting in Firenze met een Belgisch record (4:02.63) voor de Spelen. Vanderelst veroverde begin maart de Europese indoortitel op de 1.500 meter in het Poolse Torun.