Indrukwekkende Ganna bezorgt Italië goud en nieuw wereldrecord in ploegenachtervolging

Italië heeft woensdag in het baanwielrennen op de Olympische Spelen in Tokio de gouden medaille behaald in de ploegenachtervolging bij de mannen. De Italianen, die voor de tweede dag op rij het wereldrecord scherper stelden, haalden het in de finale van de Denen. Met dank aan een ijzersterke Filippo Ganna, die een verloren situatie in het slot nog rechtzette.