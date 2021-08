Vernietigend rapport brengt Andrew Cuomo, de machtigste man van New York ten val

Meer dan tien jaar lang was hij de machtigste man in de staat New York, maar na de publicatie van een vernietigend rapport over seksueel wangedrag lijkt het einde van de politieke carrière van gouverneur Andrew Cuomo nu wel onafwendbaar. Al is die boodschap blijkbaar nog niet doorgedrongen bij de man zelf: in een bijzonder toondove videoboodschap ontkent hij alle beschuldigingen. Volgens Amerikakenner Frans Verhagen zal de “notoir eigenzinnige” Cuomo de storm zelfs proberen uit te zitten. “Het is stilaan een ronduit zielige man, helemaal alleen in zijn veel te grote gouverneurswoning.”